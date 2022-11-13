Синоптики пообещали жителям Брянской области ночные морозы

На следующей неделе в Брянской области ожидаются ночные морозы. Об этом в воскресенье, 13 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на сообщения синоптиков.

Отмечается, что температура может упасть до минус 7 градусов.

«В предстоящий понедельник, 14 ноября, в Брянской области столбик термометра опустится до 0–3 градусов, в ночь с понедельника на вторник будет минус 2 градуса», — говорится в сообщении.

При этом в среду и четверг возможен небольшой снег.

К концу недели ожидается понижение температуры — минус 5–7 градусов ночью и минус 2–3 градуса днем.

Ранее в этот день специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха 12 ноября. Так, в Москве температура воздуха поднялась до +12,3 градуса, что на три градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2010 году.