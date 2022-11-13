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В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрывах в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Правоохранительные органы Турции начали расследование в отношении 25 пользователей социальных сетей, которые распространили провокационные посты о взрыве в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил телеканал TRT Haber.

«По меньшей мере 25 пользователей социальных сетей, как предполагается, распространяли провокационные сообщения о взрыве на улице Истикляль. Это было установлено, [сведения] направлены в соответствующие органы для расследования», — передает телеканал со ссылкой на Главное управление безопасности страны.

Взрыв прогремел ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек, пострадал 81 человек.

В момент взрыва на улице находилось много людей. Как рассказали «Известиям» очевидцы, в центре города начался хаос.

В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили об отсутствии пострадавших среди россиян.

Посольство РФ в Анкаре выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма», а в причастности к взрыву подозревается женщина. Позднее турецкие СМИ распространили снимки, предположительно, этой женщины.

Позднее вице-президент страны Фуат Октай сообщил, что власти расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Прокуратура города и полиция основной версией трагедии также считают теракт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два эти происшествия, не уточнялось.

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