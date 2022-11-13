Четыре человека пострадали при пожаре в Калининградской области

Пожар в жилом доме произошел в Гвардейске в Калининградской области. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как отмечает ТАСС, в одноэтажном доме с мансардой сгорела кровля на площади 80 кв. м. Кроме того, деревянное потолочное перекрытие между первым и мансардным этажами прогорело на площади 20 кв. м.

Среди пострадавших, которые были госпитализированы, двое детей, уточняет ИА FlashNord.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 13 ноября, пожар произошел в ярославском ресторане «Сайёра». По предварительной версии, огонь начался на одном из декоративных украшений у барной стойки заведения.

Посетители ресторана рассказали, что причиной ЧП стало неаккуратное использование свечи-фонтана. На место происшествия приехали пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.