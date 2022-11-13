Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы при лобовом столкновении двух легковых машин на трассе Евпатория – Раздольное в Сакском районе Крыма. Об этом в воскресенье, 13 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 ноября около 18:00. Водитель автомобиля ZAZ Forza у села Столбовое не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Geely Emgrand.

В результате травмы получили водитель и пассажир автомобиля ZAZ и четверо пассажиров Geely, среди которых трое детей.

«Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, женщина 1988 года рождения, находящаяся в автомобиле Geely, скончалась от полученных травм», — рассказали в прокуратуре.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 11 ноября, пассажирский автобус перевернулся в районе поселка Новый Уптар в Магаданской области. Водитель допустил съезд автобуса в кювет, вследствие чего транспортное средство опрокинулось. В момент аварии в салоне находились 30 человек, троим позже потребовалась врачебная помощь.