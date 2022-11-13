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Президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20

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Фото: REUTERS/Sonny Tumbelaka
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Президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики призвали западных лидеров смягчить риторику в отношении России на саммите G20. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.

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«На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц… оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва… согласилась на коммюнике по завершении встречи», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не намерены осуждать политику РФ в контексте конфликта на Украине.

По словам собеседников издания, Видодо пытается избежать изгнания России из «большой двадцатки» и превращения ее в G19, как это произошло в 2014 году с G8 после вхождения Крыма в состав России.

Дипломаты также отметили, что индонезийский лидер считает себя председателем самого сложного саммита G20. В этой связи заявление по итогам встречи станет для него «личным успехом».

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В воскресенье Лавров прибыл на Бали для участия в мероприятии. Глава российской дипломатии прилетел в Индонезию из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите.

Ранее, в марте, президент США Джо Байден заявил, что Россию следует исключить из G20 из-за конфликта на Украине. Видодо, в свою очередь, отказался отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину, отметив, что его страна, председательствующая в объединении, стремится сохранять нейтральную позицию.

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