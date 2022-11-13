Фигурист Гуменник выиграл четвертый этап Гран-при РФ в Москве

Петр Гуменник стал победителем четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Соревнование прошло в воскресенье, 13 ноября, в Москве.

За произвольный прокат фигурист получил 185,80 балла. В сумме он набрал 280,65 балла.

Второе место занял Евгений Семененко с 272,68 балла, третьим стал Михаил Коляда с 270,51 балла.

В короткой программе накануне спортсмен набрал 94,85 балла.

Петру Гуменнику 20 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Спортсмен дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, получил бронзу на втором этапе Гран-при РФ и победил в пятом этапе Кубка России.

Гран-при России по фигурному катанию в этом году проходит в Москве. На этот раз этап проводится не в привычном для болельщиков «Мегаспорте», а на ледовой арене ЦСКА. После московского этапа Гран-при останется еще два турнира в этой серии — в Самаре и Перми, после чего определятся все участники финала.