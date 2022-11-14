Иногда они не возвращаются

Несмотря на то что Ксению Собчак вывели из дела о вымогательстве 11 млн у Чемезова, она не вернулась в Россию.

Несколько дней назад блогеры начали писать: «Собчак вернулась! Через Псков!» Однако потом все сообщения пропали. То есть все-таки не вернулась? Заходим на ее собственный Telegram-канал и видим: нет. Страдает, говорит про тяжелые времена, но…

А что это за странные времена для Ксении Собчак? Давайте попробуем проверить.

После ареста своего коммерческого директора по делу о вымогательстве у гендиректора «Ростеха» Чемезова 11 млн Ксения Собчак неожиданно покинула Россию и через терминал Внуково-3 вылетела в Белоруссию, а потом в Литву. По своему израильскому паспорту. Русских через Литву никуда не пропускают, Собчак прошла. По паспорту Израиля… Едет домой. Это подтвердили и литовские чиновники.

Конечно, интересно, откуда у нее израильский паспорт. Мне кажется, его выдают, если твоя мать была еврейкой. Или если ты жена еврея. Говорят, с паспортом ей помог бывший муж Виторган. И она якобы скрывала это целых полгода.

Ксения Собчак, наверное, единственный человек, который умело пользовался в широкой публике давним знакомством с Путиным. Путин был заместителем ее отца, Анатолия Собчака. И, возможно, знакомство это было скорее служебным. Но зам отца стал президентом, поэтому фигура Собчак и пользовалась у публики таким вниманием.

Никто не думал, почему Собчак не берут на государственную работу? Вы обращали внимание на детей наших руководителей? Не думаю, что вы всех знаете. Но вот что интересно. Очень многие из них пошли по госслужбе. Но — не «светятся». Не выступают со своим мнением. Не пиарятся. А это — сотни людей. Как получилось, что дети могучих чиновников работают без права голоса, а Ксения Собчак вовсю пиарится?

В последнее время ее не звали и на большие федеральные телеканалы, отчего ей пришлось оседлать YouTube и Telegram. И заняться инфоцыганщиной. Но при этом — странное совпадение — Собчак пыталась представить себя совестью нации. Человеком, который задает неудобные вопросы. Сразу после она Собчак опубликовала у себя в Telegram, что это всё… борьба против «последней свободной редакции».

Слова про «последнюю свободную редакцию» пусть обсуждают другие. Но действительно, судьба Ксении Собчак в России всё время сталкивалась с «недоразумениями».

Помните май 2011-го и волнения на Болотной площади в Москве? В июне того же года следователи пришли с обыском к Собчак. Тогда у нее проживал оппозиционер Яшин. Во время обыска нашли сумму в €1 млн и плюс еще полтысячи долларов. Но — ничего не произошло, и деньги ей потом вернули. В рублях, но всю сумму.

Несмотря на то что Собчак вошла в координационный совет оппозиции, в 2018-м она выставила себя кандидатом на президентские выборы. Получив при голосовании 1,5%. То есть Ксения долгое время была неким протестным лидером у той или иной группы руководителей. Как и Навальный, пока не сел.

Им всё всегда сходило с рук. Помните про аварию в Сочи, когда машина с Собчак столкнулась с другим автомобилем, а она, вместо того чтобы хоть как-то помочь умирающим, быстро дождалась другую машину и уехала в аэропорт? Чтобы не опоздать на самолет. Это было 9 октября 2021 года. А уже в декабре, 21-го, на большой пресс-конференции Путина Собчак спрашивала президента про видеоархив пыток в местах заключения. Тогда жертвы аварии еще не выписались из больницы.

Но именно истории с ее Telegram-каналом и стала проблемой для Собчак. Обыски в ее подмосковном доме были связаны с получением денег за так называемые «блоки», когда не публикуются сведения о той или иной компании или персоне. Накануне был задержан ее коммерческий директор Суханов — по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Но «блоки» в журналистике и сама журналистика — не одно и то же. Блокировка материалов началась еще в начале 90-х, вместе с появлением олигархической власти при Ельцине. Тогда часть журналистов, узнав о криминальных разборках крупных бизнесменов, писала статьи, но не печатала их, а отсылала герою. И чтобы статья не появилась в прессе, герои просто платили. Эта часть журналистов очень неплохо поднялась на таких деньгах.

С появлением информационных Telegram-каналов эта практика возобновилась. И опять героям стали присылать негативные публикации, ожидая денег. Была ли там правда, или они были выдуманы… я не буду утверждать. Но это не журналистика. Это чистое вымогательство.

Я не знаю пока, как сложится судьба Ксении Собчак. Будет ли ей везти и дальше? Найдутся ли у нее теперь, во время СВО, сильные покровители во властных структурах? Будет ли это расценено как недоразумение? Вернется ли она в Россию? Не знаю.

Судя по всему, Собчак готовилась к отъезду из России. Это было понятно уже 24 октября, когда она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» опубликовала большой пост. Закрепив его в качестве главного. Где заявила, что все замешанные в конфликт мировые лидеры страдают инфантилизмом.

То есть осторожно, пока еще с экивоками, со ссылкой на интервью, но сделала главное. Выступила против руководителя своей страны. Причем абсолютно в западной интерпретации. Такие же заметки можно прочитать в любой западной газете. Если следовать этой логике, то любой русский, поддержавший Путина, такой же инфантил — потому что самое святое, свою жизнь кладет за якобы несуществующие ценности России. А то могли бы, как пишет Собчак, «довольствоваться трудным, наверняка неприятным в чем-то, но компромиссом, который устроит всех».

С колониализмом, как я понимаю? Жить с «компромиссом». По дешевке отдавая нефть и газ.

Через два дня, 26-го, появилось дело о вымогательстве у Чемезова. Еще через два дня ей полуофициально, в СМИ, дали понять, что она не проходит по делу своего коммерческого директора. Она ни при чем. Но даже такое известие не заставило Ксению Собчак вернуться в Россию. Потому что наступили вдруг тяжелые времена.