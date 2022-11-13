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Фильм режиссера Панфилова взял главный приз на международном кинофестивале Efebo d'Oro

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Фильм «Иван Денисович» по рассказу Солженицына взял главный приз на 44-м кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо. Картину российского режиссера Глеба Панфилова отметило международное жюри. Лента признана лучшей среди работ таких мастеров, как Пол Верховен и Фатих Акин, передает телеканал «Известия». Конкуренцию «Ивану Денисовичу» составили семь фильмов, снятых по литературным произведениям. В мировом прокате лента называется «100 минут». Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Глеб Панфилов дописал историю главного героя. Рассказал подробности того, как он воевал, оказался в плену, бежал из него и попал в лагерь. Съемки завершились в мае 2019 года, премьера состоялась в 2021-м на 74-м кинофестивале в Локарно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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