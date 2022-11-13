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Военкор «Известий» показал работу казачьего батальона «Терек» под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В боях на угледарском направлении принимает участие казачий батальон «Терек», сформированный в ходе специальной военной операции под флагом Терского казачьего войска. Работу минометчиков батальона в воскресенье, 13 ноября, показал военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Астрахань.

По словам журналиста, особенностью угледарского направления являются большие расстояния и активное маневрирование артиллерии противника, поэтому важна маскировка и быстрая смена позиций во время огня.

Как рассказал помощник полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов, украинские боевики создали под Угледаром мощные укрепрайоны. Кроме того, они обеспечены серьезной разведкой.

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«Очень много наемников, очень много различного оружия, и трофеи, которые мы находим, говорят о том, что практически все государства НАТО присутствуют здесь», — сказал Кузнецов.

Координаты целей минометчики батальона получают с помощью беспилотников. Однако в отличие от крупных артиллерийских орудий на минометах нет амортизаторов, поэтому наводка немного теряется в грунте. Чтобы обеспечить точность, натренированные минометчики восстанавливают наводку после каждого выстрела.

Ранее, 7 ноября, в Минобороны сообщали, что на угледарском направлении наступательные действия против украинской армии и иностранных наемников ведут подразделения 155-й бригады морской пехоты. За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике.

В этом же месяце военный эксперт Алексей Леонков пояснил для «Известий», что Угледар — это господствующая высота, там есть терриконы, с которых ведется корректировка артиллерийского огня, в том числе по гражданским объектам в Донецке. Взятие Угледара позволит ликвидировать пункт корректировки высокоточного оружия и зайти в тыл авдеевской группировке, уточнил Леонков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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