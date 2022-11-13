Военкор «Известий» показал работу казачьего батальона «Терек» под Угледаром

В боях на угледарском направлении принимает участие казачий батальон «Терек», сформированный в ходе специальной военной операции под флагом Терского казачьего войска. Работу минометчиков батальона в воскресенье, 13 ноября, показал военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Астрахань.

По словам журналиста, особенностью угледарского направления являются большие расстояния и активное маневрирование артиллерии противника, поэтому важна маскировка и быстрая смена позиций во время огня.

Как рассказал помощник полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов, украинские боевики создали под Угледаром мощные укрепрайоны. Кроме того, они обеспечены серьезной разведкой.

«Очень много наемников, очень много различного оружия, и трофеи, которые мы находим, говорят о том, что практически все государства НАТО присутствуют здесь», — сказал Кузнецов.

Координаты целей минометчики батальона получают с помощью беспилотников. Однако в отличие от крупных артиллерийских орудий на минометах нет амортизаторов, поэтому наводка немного теряется в грунте. Чтобы обеспечить точность, натренированные минометчики восстанавливают наводку после каждого выстрела.

Ранее, 7 ноября, в Минобороны сообщали, что на угледарском направлении наступательные действия против украинской армии и иностранных наемников ведут подразделения 155-й бригады морской пехоты. За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике.

В этом же месяце военный эксперт Алексей Леонков пояснил для «Известий», что Угледар — это господствующая высота, там есть терриконы, с которых ведется корректировка артиллерийского огня, в том числе по гражданским объектам в Донецке. Взятие Угледара позволит ликвидировать пункт корректировки высокоточного оружия и зайти в тыл авдеевской группировке, уточнил Леонков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».