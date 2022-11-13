В Киеве и семи областях Украины ввели аварийные отключения энергоснабжения

В Киеве и семи областях Украины введены аварийные отключения энергоснабжения. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает «Укрэнерго».

«Введены графики аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что в этих областях продолжат действовать плановые отключения даже после стабилизации ситуации.

В этот же день сообщалось, что в трех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Звуки сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Тревога объявлялась в третий раз за день.

С 10 октября российские войска наносят массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

По данным Киева на начало ноября, в стране повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что без электричества осталось свыше 4,5 млн человек. По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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