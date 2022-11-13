Галактионов стал главным тренером футбольного клуба «Локомотив»

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов возглавил московский «Локомотив». Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе клуба.

«Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером ФК «Локомотив». Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по согласованию с Российским футбольным союзом (РФС) Галактионов останется на посту старшего тренера молодежной сборной.

8 октября после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в отставку были отправлены спортивный директор «Локо» Томас Цорн и главный тренер Йозеф Цинбауэр.

14 октября в отставку подал председатель совета директоров клуба Александр Плутник. В тот же день о выходе из этого органа управления «Известиям» сообщил бывший министр путей сообщения РФ и экс-глава РЖД Геннадий Фадеев.

После поражения команда опустилась на 14-е место в чемпионате России по футболу.

Михаилу Галактионову 38 лет, с 2007 по 2011 год он был тренером в академии московского «Динамо», в 2017-м стал главным тренером грозненского «Ахмата», но подал в отставку в 2018 году. С 16 июня нынешнего года возглавлял команду «Пари Нижний Новгород», 11 ноября специалист покинул пост.