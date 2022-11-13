Два человека погибли при столкновении иномарки и автобуса в Кузбассе

В Кузбассе два человека погибли и семеро пострадали в результате ДТП с участием автобуса и иномарки. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

«В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира — 40-летний мужчина и 41-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадали пять пассажиров автобуса: две женщины 20 и 52 лет и трое подростков 13, 14 и 15 лет.

Авария произошла в воскресенье около 17:15 мск на 3 км автодороги «Белово – Инской». Здесь столкнулись пассажирский автобус ЛиАЗ и легковой автомобиль Chery Tiggo. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Беловский», — добавили в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, 11 ноября, пассажирский автобус перевернулся в районе поселка Новый Уптар в Магаданской области. Водитель допустил съезд автобуса в кювет, вследствие чего транспортное средство опрокинулось. В момент аварии в салоне находились 30 человек, троим позже потребовалась врачебная помощь.