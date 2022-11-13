Салливан заявил об отсутствии содержательных контактов с делегацией РФ в Пномпене

Представители США не проводили содержательных контактов с российской делегацией во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене. Об этом заявил в воскресенье, 13 ноября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути из Камбоджи в Индонезию. Прямая аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

Салливан также прокомментировал информацию о возможном демонстративном уходе представителей европейских стран из зала во время выступления РФ на предстоящем саммите «группы двадцати» (G20) на Бали.

«Я пока не слышал этого непосредственно от европейцев. Я подожду возможности услышать их мнение», — ответил Салливан.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала снимок, на котором видно, что делегация США присутствует в зале выступлений во время речи Лаврова.

Заседание 17-го Восточноазиатского саммита в Камбодже стартовало 13 ноября. Начало саммита было отложено на полчаса из-за опоздания Байдена. Мероприятие начали в его отсутствие, американский лидер присоединился к саммиту позже.

На полях саммита у Лаврова состоится целый ряд встреч, в том числе сегодня с коллегами из Индонезии, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. После Камбоджи министр направится на остров Бали, где будет представлять Россию на саммите «большой двадцатки».

12 ноября газета The Telegraph сообщила о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, что, в частности, делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа.