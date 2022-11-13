Фигуристка Туктамышева выиграла четвертый этап Гран-при в Москве

Елизавета Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. Она показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе.

В воскресенье, 13 ноября, ученица заслуженного тренера России Алексея Мишина получила за свою произвольную программу от судей 150,58 балла.

В произвольной программе накануне спортсменка набрала 84,05 балла.

В итоге по сумме двух программ Туктамышева получила 234,63 балла, обойдя учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — Софью Акатьеву и Софью Муравьеву. Фигуристки заняли второе и третье места, набрав 230,56 и 225,37 балла соответственно.

Туктамышевой 25 лет. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету Туктамышевой также золото командного чемпионата мира 2021 года.

Гран-при России по фигурному катанию в этом году проходит в Москве. На этот раз этап проводится не в привычном для болельщиков «Мегаспорте», а на ледовой арене ЦСКА. После московского этапа Гран-при останется еще два турнира в этой серии — в Самаре и Перми, после чего определятся все участники финала.