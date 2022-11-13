Не менее 11 человек пострадали при взрыве в Стамбуле

По меньшей мере 11 человек пострадали при взрыве на главной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Об этом 13 ноября сообщил телеканал A Haber.

Как написал губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter, на месте происшествия работают экстренные службы. Взрыв, по его данным, произошел около 16:20 (совпадает с мск). Подробности произошедшего выясняются.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая на данный момент перекрыта правоохранителями. Очевидцы сообщают об эвакуации граждан с места событий.