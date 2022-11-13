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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США намерены предоставить новый пакет помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), его объем не будет уступать предыдущим, сообщил 13 ноября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Будет еще один [пакет помощи] в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев. Так что не будет ни ослабления нашей поддержки, ни каких-либо отклонений с точки зрения частоты и интенсивности нашей поддержки», — отметил он в ходе брифинга, который прошел на борту самолета американского президента Джо Байдена на пути из Камбоджи в Индонезию.

Ранее, 11 ноября, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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