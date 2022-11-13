Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

США намерены предоставить новый пакет помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), его объем не будет уступать предыдущим, сообщил 13 ноября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Будет еще один [пакет помощи] в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев. Так что не будет ни ослабления нашей поддержки, ни каких-либо отклонений с точки зрения частоты и интенсивности нашей поддержки», — отметил он в ходе брифинга, который прошел на борту самолета американского президента Джо Байдена на пути из Камбоджи в Индонезию.

Ранее, 11 ноября, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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