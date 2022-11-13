Москвичам пообещали сугробы высотой до 15 см на следующей неделе

На следующей неделе в московском регионе могут появиться сугробы высотой до 15 см. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что сугробы достигнут высоты 15 см в южных районах Московской области, в столице их высота составит 8 см, что обычно наблюдается в середине декабря.

«В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студено: –5...–10 [градусов], днем — –2...–7 [градусов]», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха 12 ноября. Так, в Москве температура воздуха поднялась до +12,3 градуса, что на три градуса выше предыдущего рекорда, который был в 2010 году.

Тогда же в метеобюро Москвы сообщили о температурном рекорде за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений. Так, к 10:00 воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) прогрелся до +9,6 градуса.

Между тем в воскресенье, 13 ноября, синоптики ожидают в Москве сильный ветер с порывами до 17 м/с. В связи с этим городские власти предупредили граждан беречь себя и не укрываться под деревьями, а также не оставлять рядом с ними машины.