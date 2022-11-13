Axios узнал о массовом сокращении Twitter подрядчиков

Twitter начал увольнять подрядчиков, занимавшихся, в том числе, модерацией контента. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«После увольнения половины сотрудников в начале этого месяца Twitter в субботу начал сокращать ряды сотрудников, работающих по контракту», — говорится в публикации.

Как отмечает портал, статус многих подрядчиков был в подвешенном состоянии с тех пор, как в начале месяца Twitter сократил половину своего персонала, а некоторые даже не знали, кому отчитываться, поскольку их коллеги внутри компании были уволены.

«При этом в некоторых случаях работники не получали прямого сообщения от Twitter о том, что их работа закончилась. Они узнали об этом, увидев, что их доступ к компьютерным системам Twitter отключен. Кроме того, они потеряли доступ к электронной почте и другим корпоративным ресурсам», — уточняет Axios.

Портал также утверждает, что Илон Маск имеет заслуженную репутацию одного из «самых требовательных и капризных боссов в истории Америки». В Twitter он использует тот же метод руководства, что и в других своих компаниях, что, как считают эксперты, может стать для него ошибкой.

Ранее, 10 ноября, Маск направил письмо всем сотрудникам Twitter, в котором запретил им работать в удаленном режиме. Также сообщалось, что предприниматель запретил им работать меньше 40 часов в неделю. Помимо этого, он заявил, что соцсеть должна постепенно уходить из зависимости от рекламных контрактов. В его планах ― получать половину доходов от платной подписки пользователей.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформу, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.