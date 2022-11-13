В Лондоне заявили о стремлении избежать прямого конфликта НАТО с Россией

Лондон продолжает поддерживать открытые каналы с Москвой, чтобы не допустить прямого конфликта НАТО с Россией. Об этом 13 ноября заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.

Так он прокомментировал произошедший в сентябре инцидент с участием военных самолетов Великобритании и РФ, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с британским разведывательным самолетом RC-135 Rivet Joint во время планового патрулирования над Черным морем.

По мнению Радакина, нужно сохранять профессионализм и стремление выполнить задачи, при этом избегать просчетов, когда силы РФ и НАТО действуют вблизи друг друга.

«У нас есть необходимые средства коммуникации, чтобы избежать просчетов», — сказал он в беседе с Би-би-си, добавив, что в той ситуации был потенциальный риск просчета, но его удалось избежать.

Начальник британского штаба обороны также считает, что Москва ведет себя рационально в вопросе возможного применения ядерного оружия на Украине.

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от невооруженного британского военного самолета 29 сентября. Член парламента от Лейбористской партии Люк Поллард 20 октября выразил мнение, что Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией после данного инцидента.

12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, особенно США, «атакует Россию без ограничений».