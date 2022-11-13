Требующие отставки Санду протестующие вышли на акцию в Кишиневе

Массовая акция протеста снова проходит в столице Молдавии, колонна начала движение в сторону центра Кишинева, 13 ноября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

В руках у протестующих граждан лозунги и белые цветы. Они призывают президента республики Майю Санду уйти в отставку.

«Досрочные выборы!», «Молдова!», — скандируют участники акции.

10 ноября протесты за отставку президента Молдавии Майи Санду прошли у отеля, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко предложил объявить оппозиционную партию «Шор», которая проводит массовые митинги и другие акции протеста в Кишиневе, вне закона.

С 18 сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также в политическом давлении на представителей оппозиции.