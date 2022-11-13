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В США спрогнозировали приостановку конфликта на Украине из-за зимы

NYT: пауза в конфликте на Украине из-за зимы может продлиться полгода
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Из-за зимы приостановка боевых действий на Украине может продлиться до шести месяцев. Об этом 12 ноября написала газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

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«В то время как официальные лица говорят, что Москва, вероятно, продолжит атаковать украинские войска, базы, инфраструктуру и электросети, ожидается, что предстоящая зима приведет к замедлению военного наступления с обеих сторон. <...> Зимняя пауза может продлиться до шести месяцев», — пишет издание.

Кроме того, в материале отмечается, что возможность морозов и сильных снегопадов затруднит проведение крупномасштабных наступательных операций и замедлит ход специальной операции на Украине. В частности, в США считают, что решение России о передислокации на левый берег Днепра связано с опасениями, что российские солдаты будут заблокированы и отрезаны от снабжения с наступлением зимы.

При этом, как предполагает вице-президент центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, на которого ссылается издание, из-за вынужденной паузы конфликт вступит в новую фазу. Российские войска сосредоточатся на ударах по украинской инфраструктуре, в то время как Киев продолжит диверсионные и подрывные атаки, считает эксперт.

Газета также приводит мнение чиновников из администрации президента США Джо Байдена, которые намерены воспользоваться зимней паузой для наращивания поставок оборонительного и наступательного вооружения на Украину.

Ранее, 24 октября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ написала, что с наступлением зимы войска ждут проблемы с маскировкой. По его словам, в условиях зимы российским беспилотникам будет проще обнаружить артиллерийские позиции противника и выявить точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.

До этого, в конце августа, журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг выразил мнение, что «зима сыграет на руку русским». Он указал, что внимание России, вероятно, переключится на сохранение своих достижений и взятых под контроль территорий, хотя РФ «по-прежнему хочет пробиваться вперед».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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