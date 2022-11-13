В США спрогнозировали приостановку конфликта на Украине из-за зимы

Из-за зимы приостановка боевых действий на Украине может продлиться до шести месяцев. Об этом 12 ноября написала газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

«В то время как официальные лица говорят, что Москва, вероятно, продолжит атаковать украинские войска, базы, инфраструктуру и электросети, ожидается, что предстоящая зима приведет к замедлению военного наступления с обеих сторон. <...> Зимняя пауза может продлиться до шести месяцев», — пишет издание.

Кроме того, в материале отмечается, что возможность морозов и сильных снегопадов затруднит проведение крупномасштабных наступательных операций и замедлит ход специальной операции на Украине. В частности, в США считают, что решение России о передислокации на левый берег Днепра связано с опасениями, что российские солдаты будут заблокированы и отрезаны от снабжения с наступлением зимы.

При этом, как предполагает вице-президент центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, на которого ссылается издание, из-за вынужденной паузы конфликт вступит в новую фазу. Российские войска сосредоточатся на ударах по украинской инфраструктуре, в то время как Киев продолжит диверсионные и подрывные атаки, считает эксперт.

Газета также приводит мнение чиновников из администрации президента США Джо Байдена, которые намерены воспользоваться зимней паузой для наращивания поставок оборонительного и наступательного вооружения на Украину.

Ранее, 24 октября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ написала, что с наступлением зимы войска ждут проблемы с маскировкой. По его словам, в условиях зимы российским беспилотникам будет проще обнаружить артиллерийские позиции противника и выявить точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.

До этого, в конце августа, журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг выразил мнение, что «зима сыграет на руку русским». Он указал, что внимание России, вероятно, переключится на сохранение своих достижений и взятых под контроль территорий, хотя РФ «по-прежнему хочет пробиваться вперед».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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