Москвичам пообещали морозы и метель

Во вторник в Москву придут метеорологическая зима и устойчивый минус. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в центре «Фобос».

«Вторник станет Рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах, а значит, 15 ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон — метеорологическая зима», — говорится в сообщении.

В результате к середине недели сформируется устойчивый снежный покров: в Москве до 2–3 см, по западу и югу Подмосковья — до 5 см.

Температура воздуха ночью упадет до −2…−4, днем ожидается −1…−3.

В пятницу из-за циклона с юго-запада ожидаются обложные снегопады и метели. В итоге в выходные высота снега в Москве составит 8 см, на юге области до 15 см, что обычно бывает лишь к середине декабря. Температура воздуха опустится до −10.

Накануне специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге побиты температурные рекорды. В Москве температура воздуха поднялась до +12,3 градуса, что на три градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2010 году. В Санкт-Петербурге суточный рекорд для 12 ноября теперь составляет +11,2 градуса ― на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года.

До этого, 11 ноября, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что жителей города ждут теплые выходные перед холодной неделей.