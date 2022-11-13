Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на службу студентов ЛДНР
Мир
Требующие отставки Санду протестующие вышли на акцию в Кишиневе
Мир
В США призвали снизить поддержку Украины
Мир
Экс-евродепутат обвинила США в пропагандистской войне против России
Мир
В Лондоне заявили о стремлении избежать прямого конфликта НАТО с Россией
Общество
На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной части
Мир
В США спрогнозировали приостановку конфликта на Украине из-за зимы
Армия
Российские войска уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области
Мир
Лавров прибыл на саммит G20 в Индонезии
Мир
Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор
Армия
ВС РФ полностью освободили поселок Майорск
Мир
В США предложили признать Турцию спонсором терроризма
Сюжет:

Пользователи Twitter оценили слова Шольца о российском газе

В Twitter высмеяли неожиданное признание Шольца по поводу российского газа
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин не намерен вводить санкции против российского газа из-за того, что ряд других стран от него зависит.

Заминусовали: почему посреди кризиса цены на газ стали отрицательными
Резкое удешевление газа в США и Европе, скорее всего, останется кратковременным явлением

«Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?» — саркастично отметил один из пользователей.

Скептически отнесся к заявлению политика и другой комментатор.

«Чтобы прийти к такому выводу, пришлось проделать серьезную умственную гимнастику», — пошутил он.

«НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Поэтому ваши заявления ничего не стоят», — отметил он.

Другие юзеры призвали власти страны быть более решительными в своих действиях, восстановить отношения с РФ и снова закупать газ, который так необходим немецкой экономике.

«Будьте смелы и отремонтируйте поврежденную нитку газопровода «Северный поток – 2», пока США его окончательно не взорвали», — заключил он.

Ранее, 12 ноября, Шольц отметил, что Германия намеренно не вводила санкций против российского газа, поскольку очень многие страны зависят от поставок топлива из России. Немецкий лидер также отметил, что Германия сама получала лишь половину газа из России. «Другие же (страны. — Ред.) зависимы на 80–90%, и во многом так сложилось исторически, потому что они дальше на Востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены», —указал он.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022