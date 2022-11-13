Пользователи Twitter оценили слова Шольца о российском газе

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин не намерен вводить санкции против российского газа из-за того, что ряд других стран от него зависит.

«Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?» — саркастично отметил один из пользователей.

Скептически отнесся к заявлению политика и другой комментатор.

«Чтобы прийти к такому выводу, пришлось проделать серьезную умственную гимнастику», — пошутил он.

«НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Поэтому ваши заявления ничего не стоят», — отметил он.

Другие юзеры призвали власти страны быть более решительными в своих действиях, восстановить отношения с РФ и снова закупать газ, который так необходим немецкой экономике.

«Будьте смелы и отремонтируйте поврежденную нитку газопровода «Северный поток – 2», пока США его окончательно не взорвали», — заключил он.

Ранее, 12 ноября, Шольц отметил, что Германия намеренно не вводила санкций против российского газа, поскольку очень многие страны зависят от поставок топлива из России. Немецкий лидер также отметил, что Германия сама получала лишь половину газа из России. «Другие же (страны. — Ред.) зависимы на 80–90%, и во многом так сложилось исторически, потому что они дальше на Востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены», —указал он.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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