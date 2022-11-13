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ВС РФ полностью освободили поселок Майорск

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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На донецком направлении российские войска полностью освободили поселок Майорск. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — сказал он на брифинге.

Союз силы: как разведчики «Спарты» и 1-й Славянской бригады взяли Опытное
«Известия» первыми побывали в освобожденном поселке и увидели его зачистку

Прежде об уходе украинских войск из Майорска сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кухар. Он отметил, что отбить поселок невозможно, так как в этом районе у ВСУ очень слабая поддержка артиллерии — в 10 раз меньше, чем у России. Кухар также добавил, что Майорск оставлен «вынужденно» и теперь «строится новая линия обороны».

Поселок находится северо-западнее Горловки. В середине сентября военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что взятие Майорска имеет важное значение, так как создает угрозу мощному опорному пункту вооруженных формирований Украины в окрестностях Горловки. Эксперт отметил, что линию фронта там не удавалось сдвинуть месяцами. По его словам, если удастся создать полноценную угрозу окружения, то противник оттуда уйдет сам.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны сообщили, что российские военные заняли населенный пункт Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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