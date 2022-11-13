Карта спецоперации на Украине 13 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении в результате успешных наступательных действий полностью освобожден поселок Майорск. Кроме того, российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, противник понес серьезные потери. Уничтожено до 110 бойцов ВСУ и порядка 30 наемников.

Помимо этого высокоточными ракетами в Дубиевке Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения украинских националистов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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