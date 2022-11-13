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Журналисты узнали о раздражении Киева из-за призывов к переговорам с РФ

Le Figaro: призывы лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией раздражают Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лидеры стран Южного полушария в ходе прошедшего Парижского форума мира обсудили с президентом Франции ситуацию на Украине и высказались за мирное урегулирование конфликта. Об этом пишет Le Figaro.

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Как заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, конфликт на Украине влияет на ситуацию в мире, в том числе продовольственную.

Он также призвал к старту переговоров для достижения мира и добавил, что Латинская Америка также готова содействовать.

В свою очередь президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что сейчас конфликт на Украине стоит для международного сообщества на первом месте, и если бы был серьезный диалог, то ситуация могла бы разрешиться очень быстро.

«Эти призывы к переговорам очень раздражают Украину. Недавно начальник американского штаба генерал Марк Милли также заявил, что надеется на переговоры по прекращению конфликта, поскольку военная победа, по его словам, невозможна ни для Москвы, ни для Киева», — отметили в издании.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не видит изменений в позиции Украины по переговорам. Он отметил, что Киев не хочет дипломатического урегулирования.

За день до этого, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы никогда не исключал возможности переговоров с Россией. Он отметил, что Киев сформулировал свои требования для начала диалога.

РФ многократно указывала, что диалог должен строиться без предварительных условий, и именно Киев от него отказался. Так, Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российскими властями.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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