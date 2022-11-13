Названы самые необычные вакансии ноября в России

В рейтинг необычных вакансий ноября вошел фаршесоставитель. Сотрудника срочно ищут на пищевое производство в Омске, передает телеканал «Известия». Специалист должен следить за соблюдением норм расхода сырья. В Воронеже на предприятие требуется дозировщик-рецептурщик. Задачи будущего сотрудника — смешивать и разливать продукцию, а также контролировать качество. В топ необычных вакансий вошел аэродизайнер. Специалисту предстоит оформлять композиции. В Костроме требуется 3D-модельер на ювелирное производство. В Иркутске ищут техника-геофизика, в Ачинске ждут художника-бутафора.

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