Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем расширение помощи Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене 13 ноября, сообщает Reuters.

Кроме того, по словам американского президента, политики затронули и ряд других тем, в том числе укрепление цепочек поставок и поддержание стабильности в Тайваньском проливе.

В конце октября в статье для Shūkan Gendai главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи написал, что ближайшей зимой Москва может одержать победу над Киевом из-за исчерпания сил военно-промышленного комплекса США, который поставляет вооружение Украине. По его данным, запасы США истощены, а производство нового вооружения для Киева может занять у Вашингтона полгода.

Телеканал Fox News 15 октября также рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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