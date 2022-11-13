В США назвали показательным приближение авианосцев НАТО к границам РФ

НАТО показательно активизирует деятельность в Арктике, приближая свои авианосцы к территории России. Об этом говорится в статье на портале 19FortyFive, опубликованной 13 ноября.

Автор статьи Кристофер Вуди напомнил, что свои авианосцы перебросили в регион Военно-морские силы США и Великобритании. Военные учения НАТО Trident Juncture 2018, проведенные в Норвегии и вокруг нее, стали крупнейшими учениями альянса со времен холодной войны.

Кроме того, с начала российской спецоперации по защите Донбасса американские эсминцы находятся на Крайнем Севере. А весной 2022 года британский королевский флот отправил в Арктику на семь недель авианосец HMS Prince of Wales, отмечает автор статьи.

Он прошел на расстоянии 900 миль (1400 км) от Северного полюса, посетив норвежский остров Ян-Майен.

9 ноября сообщалось, что силы специальных операций США провели учебный парашютный сброс ракеты большой дальности в Арктике. Для проведения учений использовался норвежский полигон, расположенный за Полярным кругом.

7 октября США представили новую стратегию по развитию присутствия в Арктике на ближайшие десять лет с уклоном на геополитику и изменение климата. В Белом доме заявили, что планируют в этом контексте сотрудничать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО милитаризует Арктику, и призывала к мирному развитию региона, а не превращение его в военный плацдарм.