Во Флориде приземлился секретный беспилотный космический корабль

Этой ночью жители США проснулись от страшного грохота. В одном из районов Флориды приземлился секретный беспилотный космический корабль, передает телеканал «Известия». Судно провело на орбите почти три года и вот наконец приземлилось в Центре исследований НАСА. О возвращении космического корабля не сообщалось, а потому многие американцы, услышав странные звуки, решили, что к ним прилетел НЛО. В социальных сетях пользователи написали, что от приземления судна тряслись дома. К счастью, никто не пострадал.

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