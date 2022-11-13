Массовая авария произошла в одном из микрорайонов Владивостока этим утром. Пострадали как минимум семь автомобилей, движение на месте происшествия перекрыто, передает телеканал «Известия». В пресс-службе Владивостока прокомментировали ситуацию, отметив, что эта дорога не находится на балансе муниципалитета. Так, по заявлению местных властей, аварийный участок принадлежит частному лицу. Власти города обратятся за привлечением к ответственности собственника автодороги за ненадлежащее состояние. Сотрудники ГИБДД убедительно просят участников дорожного движения строго соблюдать ПДД при непогоде и гололедице, а также не выезжать на дороги на летней резине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.