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Подполковник МВД умер после конфликта с охраной кальянной в Якутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Якутске выясняются обстоятельства смерти 37-летнего подполковника полиции, заместителя начальника отдела уголовного розыска, тело которого было обнаружено в кальянной на улице Аммосова, рассказал 13 ноября источник «Известий».

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Сообщается, что 12 ноября потерпевший отдыхал в заведении в нерабочее время и поссорился с посетителями кальянной, Однако конфликт был улажен.

Несмотря на это, в заведение были вызваны два сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), которые не выпускали сотрудника МВД из здания, брызнули ему в лицо из баллончика, повалили на землю и надели наручники. По информации источника, полицейский не оказывал сопротивления. Вскоре после случившегося он скончался.

По факту произошедшего проводится проверка. Сообщается, что два сотрудника ЧОПа были задержаны.

Ранее, 3 ноября, в Самаре мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции и убил ее из-за отказа познакомиться. По данным «Известий», рано утром безработный мужчина встретил сотрудницу полиции на улице и решил с ней познакомиться. Получив от женщины отказ и пощечину, он достал нож и нанес удар в грудную клетку. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

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