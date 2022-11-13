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В Госдуме поддержат поправки о лишении приобретенного гражданства РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Госдума намерена оперативно поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства за нанесение вреда России. Об этом 13 ноября заявил член думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

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«Сделаем это достаточно оперативно. Это, очевидно, нужная мера», — подчеркнул парламентарий в беседе с «РИА Новости».

По словам политика, сейчас время для того, чтобы определиться, либо гражданин со своей страной, либо нет.

Ранее в этот день сенатор, член конституционного комитета СФ Александр Башкин отметил, что в Совете Федерации поддержат поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным о лишении приобретенного гражданства. По словам политика, сенаторы поддержат документ после его одобрения Госдумой.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за ряд преступлений.

Из поправок следует, что приобретенного гражданства России предлагается лишить за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, попытку организации мятежа, грабеж и вымогательство. Кроме того, наказание предусмотрено за призыв к насильственному изменению конституционного строя страны, надругательство над флагом и гербом России.

Кроме того, аннулировать гражданство РФ предлагается за распространение дискредитирующей информации о российской армии.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России.

Согласно документу, лишение гражданства предусматривалось за совершение преступлений террористической направленности, против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию.

Также законопроект сокращал число требований к некоторым категориям лиц при принятии решения об одобрении им российского гражданства.

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