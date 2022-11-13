Украинские СМИ сообщили о крупном пожаре в Ченоморске Одесской области

В Черноморске Одесской области возник крупный пожар. Об этом сообщает 13 ноября украинское издание «Страна.ua». На опубликованных, как утверждается, с места кадрах, видны черные клубы дыма, поднимающиеся в небо.

По предварительным данным, горит база отдыха. Подробности о причинах происшествия не приводятся.

Ранее в этот день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно, что первые сигналы начали поступать из Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей. О взрывах не сообщалось.