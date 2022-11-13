Делегация США выслушала выступление Лаврова на саммите ВАС в Пномпене
Речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Камбодже слушала американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом. Фото, сделанное на мероприятии, опубликовала 13 ноября в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как следует из снимка, делегация США присутствует в зале выступлений во время речи Лаврова.
Начало саммита было отложено на полчаса из-за опоздания Байдена. Мероприятие начали в его отсутствие, американский лидер присоединился к саммиту позже.
Накануне The Telegraph писала о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание писало, что в частности делегации ЕС и Великобритании намерены покидать зал во время выступлений Лаврова.
12 ноября Лавров провел двустороннюю встречу со своим коллегой из Лаоса Салемсаем Коммаситом в Пномпене. По информации российского МИДа, стороны в ходе закрытой встречи обсудили двустороннее взаимодействие и подтвердили общий курс сотрудничества.
В тот же день Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию: американский лидер в речи поблагодарил Камбоджу за организацию саммита, ошибочно назвав ее Колумбией.
Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества.