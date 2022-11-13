Юрист рассказала, каких работников нельзя лишить премии

Работника нельзя лишить положенной премии даже в случае некачественной работы, если его оклад меньше минимального размера оплаты труды (МРОТ). Об этом 13 ноября рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, если премия увеличивает размер зарплаты работника до МРОТ, то она фактически приравнивается к окладной части. В противном случае будет нарушен закон, согласно которому зарплата отработавшего рабочее время полностью сотрудника должна быть не ниже МРОТ.

«При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд — оплата труда в размере не менее МРОТ», — цитирует эксперта «Прайм».

Она напомнила, что премия может быть ежемесячной, квартальной, годовой или приуроченной к событию.

Как уточнила Кудерко, если основания для выплаты премии имеются, то работодатель не вправе ее не начислить. Если этого не происходит, то идет речь о нарушении прав работника на оплату труда. Сотрудник может обратиться с заявлением на работодателя в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

В сентябре правительство представило проект, устанавливающий МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей. Эта цифра — усредненная по всей стране. Показатель будет высчитываться от региона к региону и зависеть от ряда причин.