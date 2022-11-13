Пользователи Twitter обратили внимание на разницу в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже

Пользователи Twitter обсудили отличие между трапами самолетов, по которым сходили прибывшие в столицу Камбоджи Пномпень глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джо Байден. Свои мнения они высказали под опубликованным 12 ноября фото.

Как следует из снимков, Лавров шел по трапу, на котором было красное покрытие. На трап, поданный к самолету главы Белого дома, покрытия не постелили.

«Так и кто из них в изоляции?» — прокомментировал The Lemniscat.

Ряд пользователей предположили, что для Байдена не постелили ковер, чтобы он не споткнулся во время спуска по трапу.

«Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено», — пошутил еще один пользователь.

Еще один юзер добавил, что у Камбоджи есть много причин, чтобы не принимать Байдена в стране со всеми почестями.

«Разве Камбоджа не подверглась ковровой бомбардировке со стороны США? Разве дядя Сэм не установил правительство переворота тоже? Множество причин для диcкредитации Байдена и ему подобных», — написал он.

12 ноября Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. По пути из аэропорта он проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, по этому же бульвару ранее в субботу проехал кортеж американского лидера.

Байден прибыл в Камбоджу на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)–США, в частности, для проведения двусторонних встреч с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Во время выступления на саммите Байден перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в АСЕАН.