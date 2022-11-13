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Названы предложенные Путиным основания для лишения приобретенного гражданства

Приобретенного гражданства предложили лишать за осквернение флага, призывы к экстремизму и вымогательство
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Приобретенного гражданства России предлагается лишить за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, попытку организации мятежа, грабеж и вымогательство. Соответствующая поправка президента РФ Владимира Путина к принятому Госдумой в первом чтении законопроекту о гражданстве поступила в нижнюю палату парламента 13 ноября.

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Так, приобретенного гражданства предлагается лишать за организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя страны, надругательство над флагом и гербом России.

Кроме того, хулиганство, вандализм, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия и взятки также могут стать основанием для лишения приобретенного гражданства, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Ранее в воскресенье стало известно, что аннулировать гражданство РФ предлагается за распространение дискредитирующей информации о российской армии, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Нарушитель может быть привлечен к ответственности независимо от времени совершения угрожающих действий. Факт преступления установят сотрудники ФСБ.

Госдума 5 апреля приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

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