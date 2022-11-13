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CNN: демократы получат контроль над Cенатом после победы сенатора Кортез Масто в Неваде

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Демократическая партия США получила перевес для большинства в Сенате, верхней палате парламента страны. Об этом 13 ноября сообщил телеканал NBC.

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По данным на 6:00 мск, сохранение контроля демократов над сенатом стало возможно благодаря победе Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада.

Кортес Масто долгое время считалась аналитиками одним из самых уязвимых представителей демократов, так как ее соперником был бывший генеральный прокурор Невады Адам Ласкальта.

Кандидат от демократов обошла своего соперника на 0,5% с 481 661 голосами против 476 679. Политик поблагодарила избирателей в Twitter.

Кортес Масто впервые была избран в 2016 году вместо уходящего сенатора-демократа Гарри Рида. Она стала первым сенатором — латиноамериканцем.

Как отмечает «Газета.Ru», судьба еще одного места в сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия.

В сенате США заседают 100 человек и председатель палаты. Сейчас у демократов 50 членов. Более того, председатель сената ― вице-президент страны демократ Камала Харрис.

В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 — у республиканцев, 204 — у демократов. Для большинства нужно 218 мест.

Выборы в конгресс состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Президент США Джо Байден заявлял, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.

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