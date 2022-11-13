СПЧ предложил Союзу журналистов регулировать деятельность блогеров

Союз журналистов нужно наделить полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку они могут охватывать аудиторию больше, чем некоторые СМИ. Об этом 13 ноября заявили члены Совета по правам человека при президенте РФ.

По мнению ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова, наделение соответствующих полномочий Союза журналистов «было бы не лишним», так как среди блогеров должна быть градация.

«Они обладают большим количеством подписчиков, влияют, формируют какое-то мнение, они реально выступают как СМИ, поэтому было бы неплохо, если бы Союз журналистов этим занялся», — цитирует его «РИА Новости».

Член Совета Кирилл Кабанов счел слабым регулирование деятельности блогеров. Он полагает, что Союз журналистов должен внести свои предложения в этом направлении.

«Журналисты работают по правилам, кто-то работает без правил. Один человек может охватывать аудиторию больше, чем целые СМИ, поэтому, я считаю, что, конечно, было бы правильно разработать некую историю. Этим должен заниматься именно Союз журналистов, а не надзорные органы», — сказал он.

Также, по его словам, Союз должен определить деятельность блогеров и представить свои предложения, как их регулировать.

В июне руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич предложил приравнять статус блогеров к СМИ. По его словам, это наделит блогеров как обязанностями СМИ, так и их правами.

Малькевич отметил, что речь идет не о давлении на блогосферу, а о создании унифицированных правил для всех субъектов коммуникации.

Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года на первом съезде в Москве. Сейчас Союз журналистов объединяет журналистов, редакторов, фотокорреспондентов и других работников СМИ, а также тех, кто занимается деятельностью в области журналистики.