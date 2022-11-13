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Киберэксперт предупредил об опасных возможностях WhatsApp

Завкафедрой РТУ МИРЭА Магомедов: WhatsApp имеет доступ к камере и микрофону на смартфоне
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) может представлять угрозу для пользователя смартфоном, на котором он установлен. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал 13 ноября, что приложение имеет доступ к другим программам на телефоне, поэтому существует вероятность слежки и утечки информации.

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«Современные реалии таковы, что мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что у программы есть доступ к контактам из телефонной книги. К тому же в случае совершения платежей с помощью соответствующих услуг и сервисов Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской), то данные о транзакциях доступны и мессенджеру.

Информацию о времени регистрации пользователя, о том, какие функции используются, мессенджер собирает автоматически. Кроме того, приложение знает модель вашего смартфона, язык и часовой пояс, IP-адрес, тип операционной системы и даже уровень заряда аккумулятора. Также приложения есть права на доступ к камере, галерее и микрофону.

Ранее, 8 ноября, эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев порекомендовал не писать важную информацию, которая изначально не предназначается широкому кругу лиц, в мессенджерах, поскольку может произойти утечка информации. Он подчеркнул, что возможно восстановить даже удаленные сообщения.

До этого, 1 ноября, эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков назвал мессенджер WhatsApp опасным, поскольку в нем чаще всего выявляют критические уязвимости. Так, злоумышленники отправляли видео с вредоносным кодом или начинали видеозвонок, после чего получали полноформатный доступ к устройству.

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