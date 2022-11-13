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Дело возбудили по факту смерти мужчины в массовом конфликте в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в ходе конфликта двух групп людей во Владивостоке. Об этом 13 ноября сообщили в региональном отделении СК.

После покушения 33-летний мужчина был доставлен в больницу Владивостока. Там он скончался от полученных травм.

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По предварительной версии, 9 ноября на улице Русская на западе города произошел конфликт между двумя группами мужчин. В результате один из них выстрелил в голову другому.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастен 53-летний мужчина. В связи с чем он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», ― отмечается в СК.

В настоящий момент следователи опрашивают свидетелей. Также они назначили судебные экспертизы. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в этот день стало известно, что в мусорном баке нашли тело мужчины на юго-западе Москвы. На его теле были множественные колото-резаные ранения. Личность погибшего уточняется. Следственный комитет начал расследование, возбуждено уголовное дело.

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