Министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант в своем заявлении, сделанном 12 ноября, возложил на Россию ответственность за экономическую рецессию в Великобритании.

«Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», ― приводит его слова газета The Sunday Times.

Великобритания, по словам министра, лишилась экономической стабильности из-за происходящего на Украине. Теперь, добавил Хант, необходимо начать контролировать инфляцию в Соединенном Королевстве, чтобы минимизировать эффект от мирового роста процентных ставок и ставок по ипотеке.

Между тем он предположил, что рецессия в стране может продлиться не менее двух лет.

7 ноября отмечалось, что в Великобритании рекордного уровня достигли счета за электроэнергию. Так, по данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в Европейском Союзе (ЕС) и Великобритании составляла почти 18 евроцентов ($0,18) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года.

Ранее, 19 октября, в Бюро национальной статистики Великобритании рассказали, что по итогам сентября годовая инфляция в стране ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее. Наибольший вклад в рост инфляции внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

До этого, 12 октября, президент России Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Великобритания и ряд других европейских стран столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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