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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 13 ноября сообщил официальный ресурс по оповещению.

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Также отмечается, что сирена звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Накануне вечером воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Днем тревога звучала по всей территории страны.

С 10 октября российские войска наносят массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Отмечается, что на начало ноября было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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