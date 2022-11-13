Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 13 ноября сообщил официальный ресурс по оповещению.

Также отмечается, что сирена звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Накануне вечером воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Днем тревога звучала по всей территории страны.

С 10 октября российские войска наносят массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Отмечается, что на начало ноября было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».