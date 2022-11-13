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Глава погранично-таможенной службы США подал в отставку

Белый дом сообщил об уходе в отставку главы пограничной службы США
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Фото: REUTERS/Pool/Rod Lamkey
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Глава погранично-таможенной службы США Крис Магнус подал в отставку. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил Белый дом.

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«Президент Байден высоко ценит почти сорок лет службы комиссара Магнуса и его вклад в полицейскую реформу во время его пребывания на посту начальника полиции в трех городах США», — сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что американский лидер благодарен экс-комиссару за проделанную работу и желает ему всего наилучшего.

Ранее, 7 июля, Байден сообщил об отставке директора Секретной службы США Джеймса Мюррея, занимавшего пост с мая 2019 года. Секретная служба отвечает за охрану первых лиц государства и входит в структуру американского Министерства внутренней безопасности.

Накануне о своей отставке объявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Свой уход она объяснила желанием проводить больше времени с семьей.

За месяц до этого администрацию США поикнул директор службы быстрого реагирования Белого дома Майк Гвин. Позже он устроился в министерство финансов в качестве заместителя помощника секретаря по связям с общественностью.

16 мая пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая 13 мая официально завершила свою деятельность. Ее сменила Карин Жан-Пьер. Сама Псаки призналась, что намерена строить карьеру на телевидении.

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