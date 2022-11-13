Венгерский политик намекнул на раздел Украины

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи намекнул на раздел Украины в поздравлении с Днем независимости Польши. Соответствующее обращение депутат разместил в своем профиле в Twitter 11 ноября.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — говорится в публикации.

Тороцкаи прикрепил к посту фотографию 1939 года. На ней изображены военнослужащие, пожимающие друг другу руки на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатья. Снимок был сделан на территории, которая вошла в состав Украинской ССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Ранее, 15 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости нарастить военный потенциал. По его словам, государству нужна армия, готовая наносить удары и способная гарантировать мир.

17 сентября экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна вернуть соседним странам их территории. По его словам, Украина находится в неестественных границах, и она должна уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым.

До этого, в середине июля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он указал, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье страна будет защитить венгров силой оружия.

Сийярто напомнил, что сегодня в в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, вступившему в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.