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Появились кадры с места тушения пожара в храме под Петербургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Карина Джамалян в воскресенье, 13 ноября, побывала на месте тушения пожара в церкви Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области.

У пострадавшей от пожара церкви собрались люди. Так, местная жительница рассказала, что до происшествия посещала храм каждую неделю.

По предварительной информации, пожар начался с алтарной части храма. Местные жители не исключают поджог.

Пожар в церкви в поселке Янино-1 начался накануне около 22:30. Очевидцы отмечали, что пожар начался быстро, охватив за считанные минуты всё здание — 88 кв. м. В 22:50 пожар был локализован, работы еще продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.

Тушением занимаются 12 человек и три единицы техники из 149-й и 150-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

Церковь Вениамина ― единственный храм в Янино.

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