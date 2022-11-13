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В Албании тысячи протестующих потребовали отставки премьера страны
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В Албании тысячи протестующих потребовали отставки премьера страны

Тысячи протестующих в Тиране потребовали отставки премьер-министра Албании Эди Рамы
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Фото: Соцсети
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В столице Албании Тиране тысячи человек вышли в субботу, 12 ноября, на акцию протеста с требованием отставки действующего премьер-министра Эди Рамы, передает портал CDM.

«Сегодня этот предатель следит за нашим победным митингом и триумфом демократии со своего роскошного, незаконно приобретенного частного самолета Learjet. Вы, собравшиеся сегодня, имеете право свергнуть правительство, лидер которого грабит вас, похищает и продает вашу землю», — отметил бывший президент Албании Илир Мета.

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Люди собрались у офиса премьер-министра, они высказывали недовольство коррупцией в стране, растущей бедностью и увеличившемся оттоком албанцев из страны.

Как отметил кандидат на предварительных выборах в мэры Тираны Белинд Келличи, сегодня Албания превратилась в страну с процветающей пропагандой.

Акция изначально планировалась как мирная, однако протестующие вступали в стычки с полицейскими, также имели место акты вандализма. Например, некоторые облили краской здание офиса премьер-министра.

Накануне сообщалось, что тысячи людей вышли с протестами на улицы Буэнос-Айреса (Аргентина), протестующие выступили против экономического курса правительства. Сообщалось также, что в этом году в Аргентине ожидается самый резкий рост цен с периода гиперинфляции в 1990 году, который превысит 100%.

Ранее, 6 ноября, газета Die Welt написала о том, что с сентября в Германии было проведено более 4,4 тыс. демонстраций против политики немецких властей, в том числе в области энергетики. В период с 29 августа по 23 октября во многих городах Германии протесты проходят ежедневно. Каждую неделю на демонстрации выходят более 100 тыс. жителей ФРГ.

Также в этот день СМИ сообщили, что в Кишиневе полицейские задержали 65 участников антиправительственного протеста, среди них есть несовершеннолетние. В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты.

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