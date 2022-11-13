Активист сообщил о разрушенных казармах ВСУ в здании гимназии в Николаеве

Разрушенная при обстреле Николаева школа была оборудована под казармы для служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил «РИА Новости» активист николаевского подполья.

По словам активиста, обвинения, связанные с попаданием российского снаряда в гимназию, беспочвенны, поскольку фактически здание использовалось для военных нужд. Он уточнил, что речь идет о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.

«По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех», — заявил собеседник агентства.

На сегодняшний день в Николаеве ни учащиеся, ни педагоги, ни персонал не ходят в школы — все занятия проводятся дистанционно.

Накануне участник подполья рассказал о массовых облавах в городе: жителей проверяют на предмет любых связей с РФ и ее гражданами. Также активист отметил, что на некоторых улицах Николаева расставили блокпосты с мешками с песком и противотанковые ежи.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что подпольщики вычислили адреса нескольких убежищ николаевского управления СБУ, в которых правоохранители скрываются от ударов ВС РФ, а также осуществляют свою деятельность.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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