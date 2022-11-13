Кулеба пообещал рассмотреть возможность встретиться с Лавровым

Украина рассмотрит возможность встречи с Россией на уровне министров иностранных дел двух стран на просторах саммита G20 в Индонезии, но при условии, что инициатива будет исходить от Москвы. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Он (Сергей Лавров. ― Ред.) не просил о встрече... Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу», ― подчеркнул министр во время пресс-конференции на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Его слова приводит газета The Phnom Penh Post.

Помимо этого, министр призвал страны Юго-Восточной Азии не допустить, чтобы Россия устроила «голодные игры» из-за зерновой сделки. Кулеба пояснил, что очень важно следить за тем, чтобы российские инспекторы-участники соглашения действовали добросовестно и без искусственных задержек.

Днем ранее министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть судов, которые перевозят пшеницу с Украины, потом идут в порты Европы, а не в порты стран, «где, как говорили, случится катастрофа». Такую ситуацию Гакоссо назвал лицемерием.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

Кроме того, Москва не раз высказывала готовность предоставить беднейшим странам зерно и удобрения безвозмездно. Однако именно страны Запада блокировали вывоз российской продукции, что создавало угрозу продовольственного кризиса.

7 ноября ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.