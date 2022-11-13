Реклама
Прямой эфир
Мир
В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу
Спорт
14-летняя гимнастка из России сменила спортивное гражданство
Мир
Во Франции спасли более 140 пытавшихся переплыть Ла-Манш мигрантов
Мир
Глава МИД Франции призвала Европу добиваться автономии от США
Мир
Депутат рады предрек переговоры с Россией во второй половине 2023 года
Армия
Российский Су-35С уничтожил противника в небе над зоной СВО
Мир
В ЛНР заявили о тестировании Киевом незарегистрированных лекарств
Происшествия
Храм загорелся в Ленинградской области на площади больше 80 кв. м
Армия
Экипажи танков Т-72БЗ ЮВО уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в Ярославле
Мир
В ООН сообщили о проходе трех сухогрузов в порты Украины
Армия
МО показало кадры применения ТОС-1А «Солнцепек» в День войск РХБЗ
Сюжет:

Кулеба пообещал рассмотреть возможность встретиться с Лавровым

Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если получит предложение
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина рассмотрит возможность встречи с Россией на уровне министров иностранных дел двух стран на просторах саммита G20 в Индонезии, но при условии, что инициатива будет исходить от Москвы. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Он (Сергей Лавров. ― Ред.) не просил о встрече... Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу», ― подчеркнул министр во время пресс-конференции на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Его слова приводит газета The Phnom Penh Post.

Злаковый момент: РФ ждет от ООН прогресса по зерновой сделке до 18 ноября
Сможет ли организация добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия

Помимо этого, министр призвал страны Юго-Восточной Азии не допустить, чтобы Россия устроила «голодные игры» из-за зерновой сделки. Кулеба пояснил, что очень важно следить за тем, чтобы российские инспекторы-участники соглашения действовали добросовестно и без искусственных задержек.

Днем ранее министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть судов, которые перевозят пшеницу с Украины, потом идут в порты Европы, а не в порты стран, «где, как говорили, случится катастрофа». Такую ситуацию Гакоссо назвал лицемерием.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

Кроме того, Москва не раз высказывала готовность предоставить беднейшим странам зерно и удобрения безвозмездно. Однако именно страны Запада блокировали вывоз российской продукции, что создавало угрозу продовольственного кризиса.

7 ноября ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022